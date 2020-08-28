В Самаре открывают аттракционы и детские развлекательные центры

В Самаре заработают аттракционы

В Самарской области разрешили начать работу детским аттракционам, игровым комнатам и развлекательным центрам. Об этом говорится в новом постановлении губернатора региона Дмитрия Азарова, опуликованном на соответствующем сайте. Решение своевременное: перед 1 сентября жители Самарской области гадали, куда же сводить детей на праздник. Теперь им доступны ряд уже разрешенных развлечений.

В постановлении говорится о том, что теперь разрешена работа аттракционов и всех объектов развлекательной инфраструктуры. Таким образом, уже сегодня могут открыться аттракционы в парках. Для того, чтобы работу их не запретили, будут соблюдаться особенные требования и по социальной дистанции, и по допуску посетителей исключительно в масках.

Также уже в эти выходные будут работать детские развлекательные парки, игровые комнаты в торговых центрах. Это отличный подарок ребятам ко Дню знаний - в последние дни лета сходить с родителями в комнату развлечений.

Напомним, что в регионе постепенно снимаются ковидные ограничения. Но из-за небольшого роста числа заболевших (сейчас их количество перевалило за 8 тыс с начала пандемии) властям рекомендовано четко следить за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора.