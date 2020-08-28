Самарцам предложили 1000 и одно удовольствие за выходные в Татарстане

Гостей, например, ждут в Елабуге Фото: Лика ИСАЕВА

Самарская область и Татарстан будут развивать взаимный туризм. Руководители ведомтсв, занмающихся этим направлением, посетили столицы соседних территорий и рассказали местным журналистам об интересных предложениях по отдыху. Например, в Татарстане самарцы могут посетить один из недавно открывшихся экопарков "Дикая ферма", где разводят маралов и пятнистых оленей.

Еще одно интересное предложение: восемь маршрутов под названием "1000 и 1 удовольствие за выходные". За 2200 рублей гостям региона предлагают отправиться в один из 8 муниципальных районов республики. Это Камское Устье, Чистополь, Великий Болгар, Елабуга, Мамадыш, Рыбная Слобода, Богатые Сабы, Кукмор. В эту стоимость уже включены проживание в местной гостинице на два дня, завтрак, два обеда и экскурсия. Чтобы добраться до районе, можно заказать трансфер или воспользоваться личным автомобилем.

В Татарстане также действуют скидки в более чем 20 отелях, а также гостям обещают подарочные экскурсии. Посмотреть все предложения можно на сайте. По словам руководителя минтуризма региона Сергея Иванова, все эти бонусы помогли вернуть туризм на докризисный уровень.