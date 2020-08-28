Названа дата запуска Колеса обозрения в Самаре после пандемии

Зимой на Колесе кататься не так интересно

Названа дата начала работы Колеса обозрения в Самаре после пандемии летом 2020 года. Дело в том, что из-за коронавирунсых ограничений никакие аттракционы в парках в летнее время не работали. Но в последние выходные августа они распахнут кабинки Колеса распахнут двери перед посетителями.

- Аттракцион-кафе «Три Медведя» уже работает, Колесо обозрения и «Орбита» начинают встречать посетителей завтра в 10:00, - поделились информацией представители МП Парки Самары.

Колесо обозрения располагается в Парке Гагарина. Также 29 августа начнут работать детские аттракционы и в других парках, паровозики на набережной. Это новые ограничения, которые снял своим постановлением Дмитрий Азаров. Напомним, что сейчас в регионе уже работают фитнес-центры, кинотеатры, рестораны и кафе.