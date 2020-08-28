Теперь виртуальная SIM доступна не только в Москве и Санкт-Петербурге

Билайн начал подключать eSIM еще в 16 городах России. К Москве и Санкт-Петербургу, в которых технология появилась в конце июля, добавились Казань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Кемерово, Волгоград, Владивосток, Саратов, Калининград, Нижний Новгород, Барнаул, Уфа, Оренбург, Воронеж и Новосибирск. В этих городах клиенты могут подключить eSIM в любом собственном магазине Билайн.

Андрей Губанов, вице-президент по дистрибуции Билайн:

«Технология eSIM пользуется спросом у клиентов в Москве и Санкт-Петербурге, и мы делаем ее доступной для жителей еще 16 городов. За три недели количество магазинов, подключающих eSIM, выросло в 3 раза. Сейчас клиенты могут воспользоваться новой технологией в 1400 салонах. Компания готова развивать проект и пилотировать различные системы удаленного подключения eSIM с помощью уникальных решений собственной разработки. В будущем клиент с помощью технологии eSIM сможет из любого места за пять минут подключиться к сети Билайн. При самостоятельной установке eSIM клиенту не нужно делать сложные настройки. Виртуальная SIM-карта загружается так же легко, как обычное приложение. Мы уверены, что удаленная установка eSIM упростит клиентам подключение к нашей сети и обогатит клиентский опыт».

У виртуальной SIM есть несколько дополнительных преимуществ. Например, технология не использует пластик и благоприятно влияет на окружающую среду. Кроме того, eSIM безопаснее физического аналога, так как при потере смартфона ее можно сразу самостоятельно заблокировать.