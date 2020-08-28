Победители iВолги-2020 получили больше 46,9 миллионов рублей

В этом году форум прошел дистанционно

Завершился форум iВолга, который в 2020 году проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Число зрителей за время его проведения составило 65 тысяч человек, образовательный контент посмотрели более 600 тысяч раз. Завершился форум итоговой панельной дискуссией с участием глав регионов и полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.

- Самое главное, нам удалось сохранить дух «iВолги», товарищеское общение, даже несмотря на тысячи километров, которые разделяют участников форума. Удалось сохранить мощнейшую образовательную программу, неформальное общение между участниками и синергию идей и смыслов, которые всегда наполняют наш форум, - обратился ко всем участникам губернатор Дмитрий Азаров.

Игорь Комаров в свою очередь подчеркнул, что считает форум состоявшимся, ведь у всех, кто хотел получить полезные знания, была такая возможность. Стоит отметить, что форум в новом формате и в самом деле предоставил больше возможностей. Поделиться своими навыками с участниками форума смогли более 300 экспертов. В проекты смены "Мой бизнес" интегрировали обучающие мероприятия.

После дискуссии объявили имена победителей. Гранты на сумму более 49,6 млн рублей получили 97 проектов. Самарская область стала лидером по среднему баллу рейтинга резидентов «iВолги». Также самарцы получили девять грантов стали лучшими по количеству и качеству выигранных грантов в конкурсе Фонда содействия развития институтов гражданского общества и три от Росмолодежи.