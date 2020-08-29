Новые коронавирусные ограничения отменили в Самаре

Аттракционы начали работать в день публикации постановления

Опубликовано новое постановление губернатора, отменяющее еще несколько ограничений, от которых страдали жители Самарской области. Оно вступило в силу 28 августа. В нем прописано, что теперь разрешено работать зоопарку, музеям и выставочным организациям. А также губернатор разрешил работу аттракционов, иных аналогичных объектов развлекательной инфраструктуры. Откроются детские комнаты и развлекательные центры.

В МП "Парки Самары" уже обрадовали посетителей, что с субботы можно кататься на аттракционах в кафе "Три медведя", а также на Колесе Обозрения.

1 сентября открываются КидБург на Московском шоссе и Сказкин дом. Здесь готовы предоставить одно бесплатное посещение первоклассникам до конца месяца. Остальные детские парки пока готовят открытие. Так, в Мегалэнде в Гудке пока работают только игровые автоматы.

Напомним, что в Самаре уже открыты кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес центры. В сентябре новый театральный сезон открывают городские театры. Они приготовили внушительный список премьер.