«Вы пока молодец»: болельщики «Крыльев Советов» оценили нового гендиректора клуба

"Крылья Советов" будут проводить встречи с болельщиками на постоянной основе Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

В четверг, 27 августа, в пресс-центре стадиона «Металлург» новый генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Калакуцкий встретился с болельщиками. Встреча прошла в непринужденной обстановке и длилась больше двух часов. Фанаты «Крыльев» смогли задать его руководителю все интересующие их вопросы. Обсуждались и финансирование клуба, и возможный уход игроков, и повышение привлекательности клуба для молодых футболистов, и, конечно, главная цель «Крыльев» - возвращение в премьер-лигу.

Фанаты оценили такой шаг на встречу.

- Вы пока молодец! Нас радует, что вы общаетесь не только с руководителями, а с простыми людьми, как в клубе, так и вне его. Вы же мастер спорта и прекрасно понимаете что мелочей в спорте не бывает, - отметили болельщики.

В свою очередь, Калакуцкий поблагодарил своих собеседников за поддержку.

- Я для этого и встречаюсь с вами, чтобы быть в курсе всего, видеть ситуацию полностью. Я хочу, чтобы моя работа была максимально прозрачной. Я понимаю, что все будет непросто и уже ощутил это. Но вместе мы справимся. Цель — поднятие бренда «Крыльев Советов». Это главный клуб региона. И вы во многом формируете общественное мнение о нем.

Евгений Калакуцкий пообещал, что подобные встречи с болельщиками будут проходить на постоянной основе, возможно раз в месяц. Он отметил, что на них будут присутствовать и футболисты.