В Самарской области 39-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Грантой»

Гранта не уступила дорогу мотоциклу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 28 августа, в Самарской области произошло10 ДТП, в которых пострадали 12 человек и трое погибли.

Одна из аварий случилась утром в 10.30 на территории Борского района. Там столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и мотоцикл «Кавасаки». За рулем отечественного авто находился 57-летний мужчина. Он двигался по улице Октябрьская в сторону улицы Победы села Борское, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, у которого на тот момент было преимущество в движении.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в результате аварии пострадал 39-летний мотоциклист. Он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи и госпитализирован..

В настоящий момент по факту этого ДТП полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.