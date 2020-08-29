В Самарской области обнаружили еще 75 больных коронавирусом

В Самарской области числов новых зараженных коронавирусом снова превысило 70 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 29 августа 2020 года. За последние сутки в регионе выявили COVID-19 еще у 75 жителей, ровно столько же, сколько и в предыдущий день. Отметим, что уже шесть дней в губернии суточное число заразившихся превышает отметку в 70 человек.

Согласно данным оперштаба, общее количество зараженных в Самарской области достигло 8350 человек. За минувшие сутки в регионе закончили лечение еще 62 пациента. Всего же выздоровели уже 6807 человек. К счастью, новых жертв коронавируса в губернии нет. Всего же от новой инфекции скончались 124 жителя региона.

Отметим, что в целом по стране количество новых случаев заражения становится меньше и не превышает 5 тысяч человек в сутки. ПО данным на 29 августа, в России COVID-19 нашли у 4941 человека. Выздоровело большее количество - 5917 пациентов. Скончались 111 больных.