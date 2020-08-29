Семена растений из самарского Ботанического сада отправят в открытый космос

Семена самарских растений разместят снаружи МКС

Растения из Самарского ботанического сада снова побывают в космосе. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал проректор Самарского университета Андрей Прокофьев.

Ранее семена редких самарских растений отправиляли на Международную космическую станцию в 2016 году. Они находились на борту станции. После их возвращения в Ботанический сад, за ними наблюдали специалисты, и не выявили никаких патологий. Сейчас планируется реализовать второй этап этого эксперимента, в рамках которого семена редких растений Самарской области покинут пределы МКС.

- Сейчас мы совместно с Роскосмосом обсуждаем второй этап этого эксперимента. Мы снова отправим семена редких растений на МКС, но в этот раз космонавт при выходе в открытый космос возьмет их с собой и расположит с внешней стороны станции, где они подвергнутся более активному воздействию космических факторов. Потом эти семена вернут в наш Ботанический сад, и мы будем наблюдать уже за ними, - рассказал Андрей Прокофьев.

По его словам, второй этап эксперимента планируется реализовать уже в 2021 году.