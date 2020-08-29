На площади Куйбышева открылся традиционный турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open»

В турнире принимают участие 480 спортсменов Фото: https://sova.info

В субботу, 29 августа, в Самаре открылся традиционный турнир по баскетболу 3х3 "Samara Open", посвященный памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева.

В этом году в нем принимают участие 120 команд их разных регионов России. За победой в областную столицу приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана. Их соперниками станут лучшие баскетбольные команды Самарской области.

Старт соревнованиями дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Дорогие друзья, от всей души приветствую вас на крупнейшей площади Европы, на нашем XI баскетбольном турнире "Samara Open". Сегодня на площадках померятся силами 120 команд. Это в очередной раз подтверждает: Самара - баскетбольный регион! Этим видом спорта у нас занимается более 30 тысяч человек. Участниками "Samara Open" станут спортсмены со всей области – приехали команды из других регионов. От всей души желаю всем участникам турнира красивой игры и, конечно, ярких побед. Живите баскетболом, успехов гостям "Samara Open", побед и новых высот! - обратился к участникам и гостям спортивного праздника губернатор Дмитрий Азаров.

Как и все мероприятия турнир "Samara Open 2020" организован с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора по Самарской области: площадь разделена ограждениями, чтобы разделить потоки люде и исключить контакт между командами разных категорий, все игроки предоставили медсправки с допуском к игре, а все зрительские места расположен на расстоянии 1,5 друг от друга. Кроме того, на площади дежурят 2 бригады врачей и 2 кареты скорой помощи, перед каждой игрой мяч обрабатывается санитайзером. Тем зрителям, кто пришел без масок, их раздают на входе, а также измеряют всем температуру.

В рамках "Samara Open 2020" будут разыграны призы в 10 категориях. Это будет настоящее спортивное зрелище с конкурсами для любителей и профессионалов на центральном корте. На сцене гостей ждет большая развлекательная программа – выступления диджеев и артистов. Завершится спортивный праздник в 20:30.