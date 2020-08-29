В Самаре ДТП на пересечении улиц Победы и Юбилейной остановило движение трамваев

Фото: скриншот с видео

В субботу утром, 29 августа, в Самаре на пересечении улиц Победы и Юбилей столкнулись два легковых автомобиля. Видеозаписью с последствиями это аварии поделились в социальных сетях очевидцы.

На записи, опубликованной в сообществе "ДТП 163 Самара", видно, что один из автомобилей оказался на трамвайных путях и перегородил путь общественному электротранспорту.

Автомобили получили заметные повреждения. У крастоного авто помяло всю левую часть кузова, у второй машины повреждена передняя часть. О пострадавших в этом ДТП пока не сообщается.

Возобновлено ли движение трамваем на этом участке дороги, пока не известно.