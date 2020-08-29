Из-за грозы и шквалистого ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности

В Самаре будет бушевать непогода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцев предупредили об ухудшении погодных условий. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, днем 29 августа в регионе возможны грозы. Во время них ожидается шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 16-21 м/с.

В связи с этим региональное управление МЧС объявило желтый уровень погодной опасности.

Жителей региона просят быть осторожнее и беречь себя, соблюдая следующие правила.

Так, при усилении ветра следует оставаться в зданиях, не оставлять детей без присмотра. Тем, кого шквалистый ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Автомобилистам рекомендуют парковать машины подальше от деревьев, рекламных щитов и ЛЭП.