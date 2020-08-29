К концу года в Самарской области введут в эксплуатацию 33 социальных объекта

В Самаре активно строят школы, детские сады и больницы

В Самарской области увеличились темпы строительства жилья и социальных объектов. Об этом шла речь в субботу, 29 августа, на совещании с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным. Участие в нем приняли руководители федеральных министерств и ведомств, Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что строительная отрасль Самарской области продолжает динамично развиваться, даже несмотря на возникающие экономические трудности в связи с пандемией. На сегодня в регионе возводится 56 социальных объектов. 33 из них планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года.

Темпы строительства жилья тоже поражают. По данным регионального правительства, за первые семь месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 634 тысячи квадратных метров жилья. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На совещании были отмечены и успехи Самарской области в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На данный момент ремонт и реконструкция магистралей региона выполнены более чем на 80%. До конца этого года нацпроектом предусмотрен ремонт 304 км дорог, в том числе 41,6 км дорог в Самаре, 17,2 км – в Тольятти.

- Самарская область находится на хорошем счету, мы практически везде идем с опережением графика. У нас по всем направлениям работы показатели – и освоения средств, и выполнения физических объемов – выше средних по России. По целому ряду направлений мы находимся в лидирующей группе регионов в Российской Федерации, - отметил Дмитрий Азаров.