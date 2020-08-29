Темпы строительства жилья в Самарской области увеличились на 35 процентов

В этом году в Самаре ввели в эксплуатацию больше 600 тысяч кв.м жилья

В Самарской области увеличились темпы строительства жилья и социальных объектов. Об этом шла речь в субботу, 29 августа, на совещании с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным. В нем принимал участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На совещании Самарская область была отмечена в числе регионов лидеров по реализации нацпроектов, в том числе «Жилье и городская среда».

Так, за первые семь месяцев 2020 года в регионе введено в эксплуатацию 634 тысячи квадратных метров жилья. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, активно строятся социальные объекты, школы детские сады и больницы.

Сейчас на территории области строится 56 социальнх обхектов, 33 из них планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.