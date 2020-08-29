Самара вновь стала абсолютным лидером по числу случаев заражения коронавирусом за сутки

В Самаре выявлено на девять заболевших меньше, чем сутки назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и районах Самарской области нашли больше всего случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки. Напомним, что за последние сутки в регионе выявили 75 новых заболевших. Лидером по числу инфицированных снова стала областная столица. В Самара диагноз «коронавирус» подтвердился у 30 человек.

- Еще 8 заболевших выявлено в Тольятти, 5 — в Волжском районе, по четыре человека заболели в Сызрани и Похвистневском районе, по трое в Большечерниговском и Борском районах. По два человека заразились в Новокуйбышевске, в Безенчукском, Нефтегорском, Приволжском и Сергиевском районах. По одному новому заболевшему нашли в Кинеле, Чапаевске, в Большеглушицком, Камышлинском, Кинельском, Клявлинском, Ставропольском и Шенталинском районах, - сообщили в оперативном штабе региона.

У 53 человек коронавирус был выявлен при диагнозе внебольничная пневмония и ОРВИ, еще 14 человек контактировали с ранее заболевшими жителями области, 8 человек узнали о том, что заразились COVID-19 при профилактическом обследовании.

Всего в регионе зафиксировано 8350 случаев коронавируса. Скончались 124 человека.