Долгострой компании «Горос» обсудят на наблюдательном совете

Решение по дому ООО "Горос" ожидают более 350 семей

В Самарской области к концу 2020 году планируется ввести в эксплуатацию три долгостроя. Решению проблем обманутых дольщиков в регионе уделяется особое внимание.

Так, за 2019 год из регионального перечня проблемных объектов было исключено 12 домов, более 1000 человек были восстановлены в своих правах.

За первые 6 месяцев этого года из единого реестра уже исключены 4 многоквартирных дома и почти 500 человек смогли получит квартиры, выплаты или компенсации. Поданным регионального правительства, к концу года планируется ввод еще 3 объектов.

Кроме того, 1,3 млрд рублей выделено на достройку еще 8 проблемных домов: ЖСК «Виктория» в Тольятти, ГК «Базис», ООО «Сентябрь Два», – ООО «ИК Недвижимость» в Ставропольском районе дома компании «Кросс» в Самаре. Таким образом, будут удовлетворены права 781 человека.

В скором времени на наблюдательном совете будет рассмотрен еще один проблемный объект застройщика ООО «Горос». Решение по нему ждут более 350 семей.

Также правительство работает над защитой интересов дольщиков еще 14 домов. Среди них – объекты застройщиков СК на Московском, Ассоциации по защите прав и законных интересов граждан, Меридиан, Эл-Гранд, Средневолжскстрой.