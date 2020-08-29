Коронавирус победили 80% заболевших жителей Самарской области

В Самарской области растет число людей, выздоровевших от коронарвируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области растет число людей, выздоровевших от коронарвируса. По данным на 29 августа 2020 года за сутки от инфекции избавились еще 62 человека.

40 человек были выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Похвистнево, а также из Волжской центральной районной больницы). Еще 22 человека из Самары, Тольятти, Сызрани, Ставропольского района завершили лечение на дому, - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее количество выздоровевших за все время с начала пандемии достигло 6 807 человек. Это больше 80% от всех заболевших.

Всего в регионе зафиксировано 8350 случаев коронавируса. Скончались 124 человека.