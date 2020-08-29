Самарцы за шесть часов съели десять тысяч хот-догов

Подобне ярмарки будут проходить регулярно

В субботу, 29 августа, в Самаре прошла ярмарка Амбар#Еда. На парковке торгового центра «Амбар» собрались фермеры, шеф-повара и рестораторы со всей Самарской области.

Гостей мероприятия угощали бесплатной едой. За шесть часов поавара приготовили и раздали десять тысяч хот-догов.

Также, самарцы смогли попробовать блюда сербской, греческой, русской и даже паназиатской кухни, продегустировать сыры и мясные изделия.

Не обошлось и без десертов. Свою продукцию представили самарские шоколатье и кондитеры.

Праздник живота проходил под диджей-сеты. На площадке работали аниматоры, гостей порадовали щоу барменов и барабанщиц, и выступлением ходулисток.

Подобные ярмарки теперь здесь будут проводиться регулярно.