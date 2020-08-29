12 часов баскетбола: турнир «Samara Open — 2020» стал самым продолжительным в своей истории

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В Самаре завершился турнир по баскетболу 3x3 «Samara Open 2020» памяти заслуженного тренера СССР Юрия Тюленева. Он проходил на площади Кауйбышева и продлился весь день. В Самаре это мероприятия проводится уже 11 раз. В этом году этот турнир стал самым продолжительным в истории. Он длился 12 часов.

Участие в турнире приняли 480 спортсменов в составе 120 команд. В рамках мероприятия разыграли призы в 10 возрастных категориях. В категории 18+ у женщин победу одержала команда БК «Самара». Она обыграла «Дрим-Тим» со счетом 8:5. Среди мужчин приз достался московской команде "Три звёздочки". В решающем поединке победу забрал БК "Самара" со счетом 21:14.

«Samara Open — 2020» - это было не только 12 часов спорта, н и развлечений. Для зрителей был организован концерт самарских музыкантов, конкурс трехочковых бросков, а также "Слем-данк контест" и Матч звёзд самарского баскетбола.

Турнир получил высшие оценки зрителей и участников. По их мнению, он способствует развитию спорта, пропаганде физкультуры и ЗОЖ, что является важнейшим элементом стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.