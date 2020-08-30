Рынок "Солнечный" в Самаре лишился земли из-за долга

Не все рынки одинаково полезны Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Самаре продолжаются споры между администрацией города и ООО "Долина", владеющей рынком "Солнечный" на Южном шоссе. Рынок с территории выселяют, общество против и ищет в арбитраже помощи. Предприниматели объясняют, что их ждут огромные потери, в администрации заявляют о долгах по аренде земли. В арбитражном же суде находится дело о требовании ОО Долина прекращения исполнительного производства в отношении юрлица.

Решение о продлении срока действия на право организации розничного рынка ООО "Долина", известного как "Солнечный", было выдано в феврале 2020 года. Однако 4 августа администрация города решила его приостановить. На данный момент ООО "Долина" заключили 87 договоров аренды с различными юрлицами и ИП. Сейчас все договоры необходимо расторгнуть, заплатив соответствующие штрафы.

Пока что все решения арбитражного суда Самарской области не в пользу ООО "Долина". Во-первых, здесь указывают, что компания нарушила правила подачи иска, во-вторых уверены, что требования отмены распоряжения властей пока ничем не подкреплено. Следующее заседание должно состояться 21 сентября, до этого времени от компании ждут справку об уплате госпошлины и уведомления о вручении документов другим сторонам дела.