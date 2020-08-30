Движение трамваев по ул.Ново-Садовой восстановлено

Трамваи снова ходят по ул.Ново-Садовой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершились ремонтные работы на теплотрассе на ул.Ново-Садовой и открыто движение трамваев по перекрытому ранее участку. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

- Движение трамваев по ул. Ново-Садовой между заводом Тарасова и Постниковым оврагом восстановлено. Добро пожаловать на борт, - обрадовали самарцев представители департамента в соцсетях.

Напомним, в городе идет масштабная подготовка к зиме. Из-за ремонта теплотрасс энергетики на несколько дней закрывали проезд по много городским магистралям. В частности, было закрыто движение по дублеру ул.Ново-Садовой для автомобилей и перекрыта трамвайная линия в районе ДК «Современник». И-за этого трамваи шли в объезд. Сейчас движение на этом участке восстановлено. Сейчас перекрытыми остаются несколько улиц в старом городе, ул.Карбышева и др.