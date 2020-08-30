Безработный уголовник выхватил у тольяттинца смартфон и убежал

Злоумышленника задержали по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дерзкое преступление произошло в Тольятти. 34-летний житель города стоял около подъезда дома на ул. Автостроителей, когда к нему подбежал молодой человек, выхватил из рук смартфон и бросился бежать. Пострадавший вызвал полицию.

- Сотрудниками уголовного розыска были получены сведения о гражданине, который возможно причастен к совершению преступления. Предполагаемый грабитель – безработный местный житель 26 лет. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его. У него обнаружили похищенный телефон, после этого задержанный признался в преступлении, а мобильник вернули владельцу.

Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.