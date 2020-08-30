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Лучше не становится: в Самарской области опубликовали неприятную статистику по коронавирусу на 30 августа

Число новых заболевших уже несколько дней подряд держит планку более 70 человек в день
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
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Число новых зараженных не снижается

Число новых зараженных не снижается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области опубликовали неприятную статистику по коронавирусу на 30 августа. К сожалению, поводов для радости в этих цифрах нет – число новых заболевших снова превысило отметку в семь десятков и составило 76 человек. Известно также об одном новом погибшем пациенте с диагнозом COVID-19, общее число жертв вируса в регионе достигло 126 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Самарской области по официальным данным достигло 8451 человека.

Напомним, за последнюю неделю число новых заболевших коронавирусом в Самарской области не снижается ниже 70 человек в день. Большинство случаев заражения фиксируется в областной столице.

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