"Крылья" проигрывают в Красноярске

В Красноярске завершился первый тайм матча Енисей -Крылья Советов. Самарская команда пропустила уже за первые 45 минут три мяча и ушла на перерыв, проигрывая с разгромным счетом.

Два мяча на свой счет записал Александр Галимов: он открыл счет на шестой минуте после того,как Саная по центру обвел противников и покатил мяч на коллегу по команде. Удар в дальний угол был сильным и точным, Фролов ничего не смог поделать.

На 29 минуте уже сам Саная поразил ворота гостей. Ломакин с углового навесил мяч в штрафную зону, прямо на голову Анзора и тот четко кладет мяч в дальний угол.

Завершил разгром первго тайма все тот же Галимов, который снова получил скидку от Санаи, вошел в штрафную площадь и отправил мяч под перекладину.

Также первый тайм оказался богат на желтые карточки: у "Крыльев" горчичники получили Сарвели, Зеффан и Карпов, а у хозяев - Валерий Кичин обзавелся предупреждением.

Смотрим вместе, что будет после перерыва в нашей трансляции.