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Самарских учителей не будут заставлять делать прививки от COVID

Об этом рассказали в министерстве просвещения
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
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Учителей не заставят делать прививку от коронавируса

Учителей не заставят делать прививку от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учителей в Самаре не будут в обязательном порядке заставлять делать прививки от коронавируса. Вакцинация будет добровольной. Как сообщает сайт kp.ru, об этом рассказали в министерстве просвещения.

Даже для учителей, которые входят в группу риска по данному заболеванию, вакцинация будет только рекомендована.

- Никто добровольно-принудительно ни каких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека. Хочет - делает, не хочет -может отказаться, - отметил глава одного из департаментов Министерства просвещения России Евгений Семченко

Напомним, что ранее появилась информация, что когда вакцина Спутник V поступит в медицинские учреждения, первыми будут прививать врачей, учителей, работников госучреждений. В первое время объемы вакцины будут ограничены и ее не смогут получить все желающие.