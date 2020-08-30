Самарских учителей не будут заставлять делать прививки от COVID

Учителей не заставят делать прививку от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учителей в Самаре не будут в обязательном порядке заставлять делать прививки от коронавируса. Вакцинация будет добровольной. Как сообщает сайт kp.ru, об этом рассказали в министерстве просвещения.

Даже для учителей, которые входят в группу риска по данному заболеванию, вакцинация будет только рекомендована.

- Никто добровольно-принудительно ни каких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека. Хочет - делает, не хочет -может отказаться, - отметил глава одного из департаментов Министерства просвещения России Евгений Семченко

Напомним, что ранее появилась информация, что когда вакцина Спутник V поступит в медицинские учреждения, первыми будут прививать врачей, учителей, работников госучреждений. В первое время объемы вакцины будут ограничены и ее не смогут получить все желающие.