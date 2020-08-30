Мужчину ищут второй день

В Тольятти второй день ищут пенсионера в белой шапке-ушанке. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Самарской области, 89-летний Михаил Иванович Иванов ушел из дома 29 августа, и с тех пор об его местонахождении ничего не известно.

- Михаил Иванович дезориентирован, нуждается в медицинской помощи, - сообщает «ЛизаАлерт».

Опубликованы приметы мужчины. Его рост 175-180 см, он среднего телосложения, с седыми волосами и серыми глазами. Одет пропавший пенсионер в белый пуховик с черной поперечной полоской, белую зимнюю шапку-ушанку, темные спортивные брюки, темные зимние перчатки и синие сланцы.

Волонтеры подключились к поискам, в Тольятти работает поисковый штаб. Всех, кому что-то известно о местонахождении попавшего, просят позвонить инфоргу поиска Дарье т.+7-937-073-45-10