Назван ТОП городов и районов Самарской области, где обнаружили больше всего зараженных COVID 30 августа 2020 г.

Больше всего новых больных снова в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где медики обнаружили больше всего новых зараженных COVID-19 30 августа 2020 в Самарской области. Как сообщает оперштаб региона, половину инфицированных снова обнаружили в областном центре: всего за этот день диагноз подтвердился у 76 человек, из них 38 выявили в Самаре.

В Тольятти новых зараженных существенно меньше – здесь нашли всего 6 новых случаев коронавируса. Четыре человека заболело в Большечерниговском районе, по трое – в Похвистневском, Богатовском районах, Новокуйбышевске, Жигулевске и Кинеле.

Два новых пациента с коронавирусом у врачей Сызрани, Сергиевского и Волжского районов.

По одному новому заболевшему нашли в Чапаевске, Октябрьске, Пестравском, Камышлинском, Клявлинском, Ставропольском и Красноармейском районах.

- 5 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, 54 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, - объяснили в оперштабе. – Оставшиеся 17 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Напомним, всего в регионе зафиксировано 8426 случаев коронавируса.