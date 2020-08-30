Зарплату водителям не платили полгода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске водители скорой помощи полгода не получали зарплату. Тревогу забил житель Новокуйбышевска Алексей Камызин и его коллеги. В декабре 2019-го Алексей устроился работать в городскую «скорую» водителем. Трудовой договор он, как и его коллеги, заключил с неким пермским ООО «Феникс-Логистика». Как оказалось, эта компания выступала подрядчиком скорой помощи Новокуйбышевска.

- Первую зарплату за декабрь мы получили, но уже с января выплаты прекратились, - рассказал Алексей.

20 водителей скорой помощи, отчаявшись, написали коллективное письмо депутату Госдумы Александру Хинштейну. Оказалось, что при трудоустройстве каждого из них оформили как индивидуального предпринимателя. Из-за невыплат люди потеряли возможность платить налоги и кредиты.

Депутат направил запрос в региональную прокуратуру и в областную Госинспекцию труда, попросив провести проверку по факту нарушения трудовых прав заявителей. Проверка не прошла даром - прокуратура инициировала судебный иск к компании ООО «Феникс-Логистика», чтобы заставить нерадивого работодателя расплатиться с сотрудниками. Однако дело благополучно разрешилось еще до суда – руководство фирмы полностью выплатило все долги.