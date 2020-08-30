Greenpeace предлагает самарцам посчитать пластик на берегах озер и рек области

На берегах водоемов много пластика. Фото: Гринпис

Greenpeace приглашает самарцев присоединиться к серии пластиквотчингов, которые проходят по всей стране.

- Мы призываем людей присоединиться к изучению побережий, чтобы выяснить, какой мусор чаще всего встречается на берегах российских водоемов, - объясняют организаторы. - Собранные данные станут основой для обращений к региональным властям.

В прошлом году в нашей стране прошло 274 таких пластиквотчинга. В результате на берегах водоемов собрали, посчитали и рассортировали по категориям 229 123 фрагмента мусора. 96,2 % из собранных пластиковых фрагментов оказались частями одноразовых вещей и упаковки. А главными загрязнителями стали окурки.

Пластиквотчинги будут проходить до 15 сентября, принять участие могут все желающие. Зарегистрироваться можно на сайте «Гринпис».