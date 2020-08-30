Кабриолет, вигвам и боксерский ринг: показываем, на чем самарцы пустились вплавь по Волге

Самарцы изобрели новые небанальные способы передвигаться по Волге Фото: Айна УТИБАЕВА

В Самаре прошел необычный конкурс-смотр «Волжский заплыв». Он стал частью грандиозного «Волга-Феста», который шел в городе всю неделю.

Участники смотра-конкурса представили на суд жюри разнообразные самодельные плавательные средства. Основой для всех них послужили обычные пластиковые бутылки. Критериями оценки выступали не только скорость плавательного средства, его способность держаться на воде, устойчивость, маневренность и другие тактико-технические характеристики, но и креативность авторов и мастерство художественного воплощения.

И авторы самодельных плавсредств дали волю фантазии на полную катушку. В финальном заплыве по Волге проплыли кабриолет, вигвам, огромный спасательный круг и другие небанальные конструкции. Однако победа досталась команде, которая проплыла дистанцию на точной копии боксерского ринга. Они сумели за две минуты уплыть дальше всех.