В Самаре завершился пятый фестиваль набережных «ВолгаФест-2020»

"ВолгаФест" - один из любимых фестивалей самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершается пятый по счету фестиваль набережных «ВолгаФест-2020». Обычно он проходит в начале лета, однако в этом году из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть на авнуст. Всю неделю с 24 по 30 августа на 4-й очереди набережной кипела творческая жизнь. Мастер- выставки, лектории, многочисленные концерты с участием местных и приезжих артистов – самарцам было где с интересом провести время на фестивале.

Большой интерес у зрителей вызвало традиционное шоу воздушных змеев. В этом году к нему добавился интерактивный проект «Моя Ладья», в рамках которого гости фестиваля могли на тачскрине раскрасить виртуальную модель самарской достопримечательности. А вечепами предложенные варианты расцветки проецировались на саму Ладью.

На набережной были установлены 6 арт-объектов –победителей международного конкурса. Один из них — совместный проект самарских и санкт-петербургских художников «Лабиринт», вобравший в себя образы «карантинной» жизни, особенно полюбился юным самарцам - они с удовольствием играли здесь. Авторы проекта предложили главе региона Дмитрию Азарову свою помощь при создании детских площадок в Самарской области.

Дмитрий Азаров идею поддержал и предложил художникам подключиться к проекту «СОдействие», чтобы вместе с жителями конкретной территории разработать дизайн-проект детской площадки и воплотить его в жизнь.