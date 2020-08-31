Тренер "Крыльев" о провальной игре с "Енисеем": "Мы сделаем работу над ошибками"

Игорь Осинькин объяснил, что произошло в Красноярске

Тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал разгромное поражение команды в матче с красноярским "Енисеем". Тренер подчеркнул, что команда ехала в гости к "Енисею" за тремя очками. Но что-то пошло не так с первых минут.

- Быстрый гол, при котором мы допустили достаточно много глупых вещей, которые мы не должны в плане игровой дисциплины позволять, заставил нас всю игру отыгрываться. В этой ситуации сопернику по счету, по игре было очень удобно играть, - прокомментировал ситцуацию Игорь Осинькин.

Напомним, что "Крылья Советов" пропустили уже на шестой минуте. А затем последовали два гола уже ближе к концу тайма. Во второй половине игры на поле вышли Зиньковский и Голенков, игра немного оживилась, но самарцы смогли отыграть только один мяч. При этом Осинькин уточнил, что одной из главных задач команды было контролировать того же Санаю, на которого соперники делают много передач. Но этого-то и не было сделано.

- Да, до гола мы не можем говорить, что были серьезные моменты, но после гола то, как мы оказывали давление на соперника, боролись против Санаи, вот в этот момент мы кое-что упустили. Мы обязательно сделаем выводы. Мы сделаем работу над ошибками.

Тренер также подчеркнул, что злого умысла в том, что ан поле с первых минут не вышел Зиньковский, не было - игрок был травмирован и провел после игры с "Оренбургом" всего-то одну небольшую тренировку. Также из-за травмы не было на поле Комбарова. Остальные же позиции по словам наставника "Крыльев" стабильны.