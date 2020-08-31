В Самаре промывную воду будут использовать повторно

На НФС устанавливают новое оборудование

В Самаре намерены повторно использовать промывную воду. на городских Насосно-фильтровальных станциях. Такое оборудование планировали установить еще в 2006 году, но возможность сделать это появилась только сейчас в рамках программы государственно-частного партнерства.

Эта технология - очистки промывных вод и возвращения их в технологический процесс - самая экономная и благоприятная с точки зрения экологии. До этого ее возвращали в водоемы или просто сбрасывали в коллектор.

Сейчас на НФС № 2 построили участок по обработке воды после промывки фильтров. Теперь можно проводить обработку воды с точным дозированием реагентов. Сейчас участок работает в тестовом режиме, но вскоре выйдет на плановую мощность. И эта технология, как объясняют в «РКС», поможет экономить природные ресурсы.