В Самаре установится теплая погода. Но лишь на несколько дней

Погода в Самаре в начале сентября 2020 года радует горожан. С началом осени в город возвращается теплое и сухое лето. В первые дни сентября синоптики не обещают никаких осадков, дождей и гроз, ветер будет дуть слабый, а температура вырастет до 31 градуса во вторник. Затем она снизится до 27 градусов и будет очень комфортной.

Ночью будет холоднее - до +9...+14 градусов, поэтому, собираясь на прогулку, стоит взять с собой теплую одежду. А вот днем можно даже спокойно окунуться в Волгу - вода в реке сейчас достаточно теплая, зато цветущих водорослей в ней после похолодания стало гораздо меньше.

Синоптики отмечают, что сухую и солнечную погоду в Самарской области на начало сентября обеспечивает азорский антициклон.

А вот уже к концу недели температура воздуха будет падать и в выходные достигнет +23...+24 градусов. Самым холодным станет 3 сентября - 20 градусов тепла днем, и возможны небольшие дожди.