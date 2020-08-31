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Из Самары пытались отправить 1500 тонн семечек, не проверенных на ГМО

Фирму, которая владела подозрительной партией, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
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Не все продукты, которые доходят до прилавков, могут быть полезны для здоровья

Не все продукты, которые доходят до прилавков, могут быть полезны для здоровья

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области нашли подозрительную партию семечек весом в 1500 тонн.

- Это урожай 2019 года, - рассказали в Управлении Россельхознадзора региона. - Партию из Самары водным транспортом пыталась отправить компания, зарегистрированная в городе Азов - это ООО "Траст Терминал"

Как пояснили в надзорном ведомстве, у партии зерна были множество необходимых исследований, а вот на показатели ГМО его не проверили, во всяком, случае соответствующих бумаг контора предоставить не смогла.

На владельца партии в итоге составили протокол по ст.14.44 КоАП РФ "Недостоверное декларирование соответствия продукции", за что организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

По данным регионального Россельхознадзора, с начала года сотрудники ведомства проверили более 160 деклараций, 14 из них были составлены с нарушениями.