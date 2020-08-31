Цифры растут: опубликована пугающая статистика по коронавирусу в Самарской области на 31 августа

Статистика по заболеваемости пока не радует Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки нашли 79 новых случаев заболевания. Такое количество больных выявляют уже второй день подряд. Таким образом, общее число больных коронавирусом достигло 8505 человек.

По данным «Стопкоронавирус.рф», в регионе за прошедшие сутки обошлось без погибших, из больниц были выписаны 9 пациентов, которые смогли победить вирус и выздороветь.

Всего по России за сутки зафиксировано 4 993 подтвержденных случаев, общее число заболевших превысило 995 тысяч. В топ населенных пунктов с наибольшим количеством выявленных фактов входят Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Между тем, в Самарской области, хотя число заболевших перестало уменьшаться, как это было в начале месяца, минздрав говорит о том, что 99% коек, предназначенных для коронавирусных больных, уже свободны. Более того, вновь заболевшие все чаще болеют либо без всяких симптомов, либо в легкой форме, число случаев пневмонии в регионе, по данным медиков, снизилось.

Однако, как дальше будет складываться ситуация с распространением COVID-19 в регионе и когда ждать вторую волну, пока не ясно.

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