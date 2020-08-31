10 идей для будущих бизнесвумэн

Сегодня мы поделимся несколькими интересными вариантами стартапов с инвестициями от 0 до 100 тыс. руб. И расскажем об 1 действенном способе воплощения вашей идеи в реальность.

1. Бизиборды — создание развивающих детских игрушек и домиков

2. Фермерские продукты — например, изготовление сыра в домашних условиях. Спрос на такие экопродукты с каждом годом всё выше

3. Деревянные игрушки ручной работы — безопасны для деток

4. Детская одежда — на заказ или серийное производство, можно начать с 1 машинки и вашего воображения

5. Украшения из натуральных камней — инвестируйте на закупку первых материалов и начните творить

6. Шоколад ручной работы — нужно только закупить ингредиенты

7. Подарочные корзины — можно связать, смастерить или купить основу, а наполнение → дело вашей фантазии

8. Изготовление сладостей, тортов и выпечки — спрос есть всегда

9. Изготовление слингов — актуально для мам с малышами

10. Доставка сыроедческой еды — фанатов ПП много, а времени приготовить не всегда хватает

С чего же начать, спросите вы? Или где взять стартовый капитал? Отвечаем:

Успешно стартовать, научиться эффективно вести свой бизнес и получить необходимые знания и навыки вы сможете на специальном обучающем курсе «Мама-предприниматель». Главной его особенностью, помимо интересной и полезной программы, является возможность выиграть грант в размере 100 тыс. руб. за лучшую бизнес-идею!

Программа реализуется в рамках в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Набор открыт до 7 октября, а сама программа стартует уже 23 октября сразу в 3 городах: Самаре, Тольятти и Сызрани.

Подайте заявку для участия на сайте: mama-predprinimatel.ru

И уже этой осенью вы сможете реализовать свою бизнес-мечту!

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