10 идей для будущих бизнесвумэн

Сегодня мы поделимся несколькими интересными вариантами стартапов с инвестициями от 0 до 100 тыс. руб. И расскажем об 1 действенном способе воплощения вашей идеи в реальность.
1. Бизиборды — создание развивающих детских игрушек и домиков
2. Фермерские продукты — например, изготовление сыра в домашних условиях. Спрос на такие экопродукты с каждом годом всё выше
3. Деревянные игрушки ручной работы — безопасны для деток
4. Детская одежда — на заказ или серийное производство, можно начать с 1 машинки и вашего воображения
5. Украшения из натуральных камней — инвестируйте на закупку первых материалов и начните творить
6. Шоколад ручной работы — нужно только закупить ингредиенты
7. Подарочные корзины — можно связать, смастерить или купить основу, а наполнение → дело вашей фантазии
8. Изготовление сладостей, тортов и выпечки — спрос есть всегда
9. Изготовление слингов — актуально для мам с малышами
10. Доставка сыроедческой еды — фанатов ПП много, а времени приготовить не всегда хватает
С чего же начать, спросите вы? Или где взять стартовый капитал? Отвечаем:
Успешно стартовать, научиться эффективно вести свой бизнес и получить необходимые знания и навыки вы сможете на специальном обучающем курсе «Мама-предприниматель». Главной его особенностью, помимо интересной и полезной программы, является возможность выиграть грант в размере 100 тыс. руб. за лучшую бизнес-идею!
Программа реализуется в рамках в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Набор открыт до 7 октября, а сама программа стартует уже 23 октября сразу в 3 городах: Самаре, Тольятти и Сызрани.
Подайте заявку для участия на сайте: mama-predprinimatel.ru
И уже этой осенью вы сможете реализовать свою бизнес-мечту!
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