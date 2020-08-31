Предпринимателей Самарского региона научат понимать мечты клиента

Как найти подход к клиенту и завоевать его расположение? Как выяснять потребности, страхи и предубеждения, ловко аргументируя свою позицию? Первое, что нужно сделать —выстроить доверительные отношения и подобрать правильную стратегию поведения.
Научиться актуализировать, выяснять и формировать доверительные отношения с потенциальными покупателями предприниматели Самарского региона смогут на бесплатном оффлайн семинаре «Как понять мечты клиента?».
Мероприятие ориентировано на:
- предпринимателей
- руководителей отделов продаж
- собственников бизнеса
- стартаперов
Программа семинара:
- Как применять разные виды вопросов и для каких целей
- Тренировка техники задавания вопросов
- Тренировка до выяснения потребностей
2. Инструменты доверительного убеждения/влияния:
- Методика: особенность, преимущество и выгода для 5 видов потребностей
- Никогда не говори никогда
- Запретные фразы и палочки-выручалочки
- Как представлять цену?
- Как реагировать на скидку?
Участники семинара:
- научатся выяснять скрытые интересы клиента
- овладеют правилами продающей презентации или убеждения сотрудника
- получат инструменты убеждения
Спикер тренинга: Александра Калабина — директор строящегося городского курорта Самарской области, Член Гильдии маркетологов России с 2015 г. Бизнес-тренер, консультант в области управления продажами и маркетингом. Опыт реализации проектов — 18 лет, включая собственный опыт управления продажами, 2 территории, 5 отделов, бюджет по выручке 30 млн. руб. в месяц.
Мероприятие бесплатное. Чтобы попасть на семинар, необходимо выбрать удобную дату и зарегистрироваться:
4 сентября с 9:00 до 13:00 по ссылке https://livingston.timepad.ru/event/1402017/
17 сентября с 14:00 до 18:00 по ссылке https://livingston.timepad.ru/event/1402019/
Локация: Самарская область, Самара, конференц-зал Бизнес-Гарант, ул. Мичурина, 21а.
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Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:
facebook.com/mybiznes63;
instagram.com/mybiz63;
vk.com/mybiz63;
twitter.com/mybiz63
Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:
facebook.com/mybiznes63;
instagram.com/mybiz63;
vk.com/mybiz63;
twitter.com/mybiz63