Предпринимателей Самарского региона научат понимать мечты клиента

Как найти подход к клиенту и завоевать его расположение? Как выяснять потребности, страхи и предубеждения, ловко аргументируя свою позицию? Первое, что нужно сделать —выстроить доверительные отношения и подобрать правильную стратегию поведения.

Научиться актуализировать, выяснять и формировать доверительные отношения с потенциальными покупателями предприниматели Самарского региона смогут на бесплатном оффлайн семинаре «Как понять мечты клиента?».

Мероприятие ориентировано на:

- предпринимателей

- руководителей отделов продаж

- собственников бизнеса

- стартаперов

Программа семинара:

- Как применять разные виды вопросов и для каких целей

- Тренировка техники задавания вопросов

- Тренировка до выяснения потребностей

2. Инструменты доверительного убеждения/влияния:

- Методика: особенность, преимущество и выгода для 5 видов потребностей

- Никогда не говори никогда

- Запретные фразы и палочки-выручалочки

- Как представлять цену?

- Как реагировать на скидку?

Участники семинара:

- научатся выяснять скрытые интересы клиента

- овладеют правилами продающей презентации или убеждения сотрудника

- получат инструменты убеждения

Спикер тренинга: Александра Калабина — директор строящегося городского курорта Самарской области, Член Гильдии маркетологов России с 2015 г. Бизнес-тренер, консультант в области управления продажами и маркетингом. Опыт реализации проектов — 18 лет, включая собственный опыт управления продажами, 2 территории, 5 отделов, бюджет по выручке 30 млн. руб. в месяц.

Мероприятие бесплатное. Чтобы попасть на семинар, необходимо выбрать удобную дату и зарегистрироваться:

4 сентября с 9:00 до 13:00 по ссылке https://livingston.timepad.ru/event/1402017/

17 сентября с 14:00 до 18:00 по ссылке https://livingston.timepad.ru/event/1402019/

Локация: Самарская область, Самара, конференц-зал Бизнес-Гарант, ул. Мичурина, 21а.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63;

instagram.com/mybiz63;

vk.com/mybiz63;

twitter.com/mybiz63

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63;

instagram.com/mybiz63;

vk.com/mybiz63;

twitter.com/mybiz63