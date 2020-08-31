Власти объяснили жителям Волгаря, чем у них воняет по ночам

Проблема с неприятным запахов в "Волгаре" существует уже не один год Фото: Соцсети

Жители поселка Волгарь вновь пожаловались губернатору Самарской области на неприятный запах, который мешает всем дышать спокойно.

Напомним, эта проблема существует уже несколько лет, в этом году в Волгаре установили стационарный автоматизированный пост мониторинга, который показал предельно допустимую концентрацию сероводорода в воздухе. Тогда специалисты объяснили, что всему виной - неблагоприятные метеоусловия.

Глава региона поручил провести доппроверку и установить, кто загрязняет воздух и прекратить это. Насколько активно чиновники взялись за выполнение поручения и к каким выводам пришли, пока остается загадкой.

А жители поселка тем временем продолжают страдать: «Мы задыхаемся уже третий день», - пишет в соцсетях 28 августа Камиль. «У меня вчера ночью было отравление: головная боль, тошнота, воняло ровно с 2 до 4 ночи», - жалуется Анна. «У меня утром лицо разнесло так, что помчалась к дерматологу. Диагноз - «токсикодермия и отек Квинке». Врач сказала, что за неделю 4 пациента из Волгаря пришли к ней с этими симптомами. Теперь на гормонах неделю сидеть», - пишет пользователь под ником gms.

В конце августа жители "Волгаря" снова начали жаловаться на непонятные выбросы в воздух Фото: Twitter.com

На все жалобы чиновники отвечают, что во всем виновата погода:

- Контрольно-надзорные мероприятия осуществляются постоянно, - говорят в департаменте городского хозяйства и экологии Самары. - Усиление запахов возможно при неблагоприятных условиях по рассеиванию примесей в атмосферном воздухе - отсутствие перемещения воздушных масс, что способствует накоплению примесей в приземном слое атмосферного воздуха. По данным Приволжского УГМС, вечером и ночью 26 и 27 августа зафиксирован штиль.

А вот как сделать так, чтобы и при штиле жители густонаселенного района Самары не задыхались, власти пояснить пока затрудняются. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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