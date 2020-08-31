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Коронавирус Covid-19

75% новых больных коронавирусом в Самарской области выявили среди пациентов с ОРВИ и пневмонией

Власти рассказали, где и сколько выявили новых случаев заболевания COVID-19
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
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Врачи продолжают выявлять больных коронавирусом даже среди людей, которые кажутся абсолютно здоровыми

Врачи продолжают выявлять больных коронавирусом даже среди людей, которые кажутся абсолютно здоровыми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб рассказал, где и сколько выявлено новых пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Напомним, за сутки зафиксировано 79 новых фактов. 32 из них - в Самаре, 11 - в Тольятти, тройку лидеров «закрывает» Новокуйбышевск с 5-ю новыми заболевшими.

Остальные случаи подтвержденного COVID-19 распределились следующим образом: 4 - в Кинеле, 3 - в Челно-Вершинском районе, по 2 - в Жигулевске, а также в Большечерниговском, Волжском, Елховском, Кинельском, Похвистневском, Сергиевском и Хворостянском районах. Еще по одному новому факту зафиксировано в Безенчукском, Борском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноармейском, Пестравском, Приволжском и Шенталинском районах.

75% заболевших, или 60 человек, - это пациенты, которым ранее врачи ставили диагнозы «пневмония» и «ОРВИ», еще 10 положительных анализов на COVID-19 получили при профилактическом осмотре, вирус никак себя не проявлял и его носители считали себя абсолютно здоровыми людьми. Еще 9 новых пациентов, поставленных на учет, - это люди, которые ранее контактировали с больными коронавирусом, - это жители Самары и Тольятти (по 3 человека), а также Борского, Волжского и Волжского районов (по 1 заболевшему).

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