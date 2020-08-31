В Самарской области от коронавируса за сутки вылечились 9 человек

Отрицательные анализы на COVID-19 позволили врачам выписать еще 9 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки абсолютно здоровыми были признаны 9 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Врачи не сообщают, как долго пришлось лечиться пациентам, но двое из них лежали в больницах в Самаре и Кинель-Черкассах, семерым жителям Самары и Тольятти было назначено амбулаторное лечение. На днях отрицательные анализы на коронавирус подтвердили, что они больше не заразны, и всех девятерых выписали.

Таким образом в регионе от коронавируса с начала пандемии вылечились уже 6844 пациентов, это более 80% от общего числа заболевших. Под наблюдением медиков остаются еще 319 человек.

За последние сутки COVID-19 нашли еще у 79 человек и число заболевших в регионе достигло цифры в 8505.

При этом от коронавируса в Самарской области погибли 125 пациентов, в многих были сопутствующие тяжелые заболевания. Показатель смертности в регионе на 100 тысяч населения составляет 3,91, что в разы меньше, чем по стране, где он равен 11,76.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

75% положительных анализов на коронавирус получены от пациентов с ОРВИ и пневмонией

Власти рассказали, где и сколько выявили новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)

«На расшифровку 15 минут, пациенты идут потоком»: врач из Тольятти рассказал, как томограф помогает «поймать» коронавирус

Алексей Кирсанов рассказал, почему коронавирус на КТ ни с чем не спутаешь и почему врачам-диагностам приходится работать чуть ли не круглые сутки (подробности)

«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти

Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить (подробности)