Названы сроки вакцинации от коронавируса в Самаре

Вакцину от коронавируса начнут делать в ноябре

В ноябре - декабре в Самарской области могут начать вакцинацию от гриппа. О планах рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В конце осени прививки уже начнут делать по всей стране.

- На максимальные объёмы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции, - приводит слова Мурашко сайт kp.ru.

Также министр рассказал, что сейчас на регистрации находятся несколько вакцин. Поставки в регионы начнутся уже в конце сентября. Первыми прививать будут врачей и учителей, но заставлять никого не станут. Также впереди третий этап испытания вакцины, уже набрали около 2,5 тысяч добровольцев для этого.

После того, как вакцина поступит в регионы, первыми привьют пожилых людей.