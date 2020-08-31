В ДТП в подсолнухах пострадали не только подростки, но и младенец

Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла 30 августа в Сергиевском районе. Напомним, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Renault Sandero на трассе М-5 "Урал" не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги прямо в кювет, где располагалось целое поле подсолнухов. Иномарка опрокинулась, сидевшие внутри люди сильно пострадали.

По данным областной ГИБДД, до приезда "Скорой помощи" на месте аварии умерла 13-летняя девочка. Водитель, и еще три пассажира попали в больницу: это 35-летняя женщина, мальчик 13 лет и годовалый младенец. О состоянии из здоровья на данный момент ничего не известно.

- Мы бы хотели обратить внимание водителей на необходимость соблюдать скоростной режим, - говорят в ГИБДД. - С начала года на дорогах Самарской области погибли 12 детей, большая часть из них – пассажиры.

Напомним, в 2020 году впервые за 7 лет в регионе растет смертность на дороге, причем как среди взрослых, так и среди детей. В детских травмах и смертях чаще всего виноваты взрослые, которые решаются на опасные маневры на дороге, зная, что в машине едут малыши их же дети.

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