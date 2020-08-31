В Тольятти продолжается ремонт улицы Калмыцкой

Улица Калмыцкая расположена в Центральном районе Автограда, вблизи от одного из ведущих российских химических предприятий «КуйбышевАзот». Ежедневно на работу и домой по ней следуют более пяти тысяч сотрудников предприятия.

Ремонтом дороги занимается компания «Автодоринжиниринг». Работы идут полным ходом. Магистраль не ремонтировали много лет. Уже завершено устройство щебеночного основания и выравнивающего слоя.Восстановлен нижний слой покрытия дороги. Сейчас ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна из щебеночно-мастичного асфальтобетона марки 30, который отличается высокой прочностью и долговечностью. На заключительном этапе будет выполнено укрепление обочин, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

Реконструкция завершится к 1 октября 2020 года. На новую дорогу подрядчик дает гарантию: верхний слой асфальтобетонного покрытия, дорожные знаки прослужат 5 лет, разметка термопластиком – полтора года, а горизонтальная разметка краской – 6 месяцев.