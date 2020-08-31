В Самарском регионе в сентябре стартует новый оффлайн бизнес-акселератор для предпринимателей

Программа реализуется при поддержке центра «Мой бизнес» Самарской области по заказу регионального минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

К участию в программе приглашаются действующие предпринимателей и те, кто хочет освоить новую профессию — трекер.

Этот акселератор для вас, если:

- Вы запускаете новый продукт и готовите его к масштабированию

- Вы уже реализуете свой проект, но чувствуете, что не справляетесь с кризисом

- Вы опытный предприниматель, который хочет освоить инструменты трекинга, чтобы научиться обеспечивать рост компании через быструю и дешёвую проверку гипотез

- У вас уже есть работающая бизнес-модель, но вы в поисках новых источников роста и готовы к апгрейду своей бизнес-модели

- Вы только начали свой бизнес и ищите способы его развития

В программе:

7-9 сентября — Оффлайн-интенсив по развитию навыков трекинга (школа трекеров)

14-19 сентября — Интенсив по развитию предпринимательских компетенций

22 сентября-10 декабря — Расширенная акселерационная программа

Финальным этапом Акселератора станут 3 месяца плотной работы предпринимателя с трекером для достижения положительных показателей и видимого результата.

Еженедельные трекшен-митинги с трекерами по вопросам развития своего бизнеса, по постановке и проверке гипотез, обеспечивающих кратный рост.

Команда экспертов:

Морозов Евгений — серийный предприниматель (е-commerce, делевелопмент, инжиниринг, розничная торговля В2С+В2В, строймаркет), руководитель с большим практическим опытом в области коммерции и управления, бизнес-тренер, бизнес-трекер и наставник

Петрова Алена — предприниматель (event-агентство, школа навыков будущего для детей, сеть кофеен, осознанные путешествия, VR/AR технологии), руководитель с 18-летним опытом в области в маркетинга, рекламы и организации мероприятий

Косичкина Наталья —предприниматель (Со-основатель и генеральный директор консалтинговой компании), руководитель с большим практическим опытом в области финансов, экономики и управления, бизнес-трекер и наставник

Киселёва Лариса — руководитель со стажем более 20 лет, разработчик авторских тренингов, спикер Открытого университета Сколково, эксперт Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХИГС

Дрепа Мария — основательница Business Life Stream, разработчик в области оценки и обучения для российских и международных компаний, сертифицированный бизнес-тренер

Разбегаев Дмитрий — федеральный бизнес-тренер Министерства экономического развития РФ по направлениям МСП, аккредитованный трекер Фонда поддержки социальных проектов, руководитель консалтинговых проектов

Татьянина Анна — основательница «Школы эффективных коммуникаций», сертифицированный консультант бельгийской системы iWAM|JobEQ, автор проектов в области Talent Reviews, бизнес-тренер, фасилитатор

Подать заявку на участие можно по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/biznes-akselerator-ot-investitsionnogo-fonda-isl

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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