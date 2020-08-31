Покрас Лампас нарисует мурал на набережной в Самаре

Покрас Лампас – один из самых известных современных художников России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре во вторник, 1 сентября, стартует арт-проект Samara Ground 2020. Art Experience («Самарская земля 2020. Художественный опыт»). В рамках него в городе появятся семь муралов. Автором одной из работ станет известный художник Покрас Лампас. Он нарисует мурал на Маяковском спуске набережной Волги.

- 3 сентября в Самару прибудет один из хедлайнеров ивента Покрас Лампас - идеолог нового направления в искусстве «каллиграфутуризма». Его проект станет одним из наиболее масштабных: мастеру символов и алфавитов предстоит преобразить 350 метров подпорной стены на Маяковском спуске, - рассказали организаторы арт-проекта.

Кроме того, Покрас Лампас встретится с художниками Самары и студентами архитектурно-строительного университета.

Помимо Покраса Лампаса свои работы в Самаре нарисуют и другие известные художники, в том числе иностранные: Егор Остров (Санкт-Петербург), Андрей Бергер (Москва), Рустам Qbic (Казань), а также Ares Badsector (Турция), Malcolm Roxs (Аргентина).

- Самара еще никогда не собирала на своей земле столько известных во всем мире художников уличного современного искусства. Совместные художественные проекты подобного рода имеют под собой важный социальный эффект, в частности - содействие развитию межкультурного взаимопонимания и дружбы, сокращение дистанции между художественными произведениями и местными жителями, а также формирование гордости за местные традиции и культуру. Уверена, что реализация проекта внесет свой вклад в социально-экономическое возрождение Самары, повышение уровня эстетического восприятия городской среды и культурной жизни, - отметила куратор проекта Алла Кладова.