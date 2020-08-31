Жительницу Самары освободили от наказания по делу об оскорблении судьи

Самарские следователи сообщают о приговоре по делу об оскорблении своего коллеги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор Наталье Б., женщину признали виновной сразу по двум статьям: публичное оскорбление представителя власти и оскорбление судьи.

- По версии следствия, в августе 2018 года, находясь около здания суда, она допустила оскорбительное высказывание в отношении судьи в присутствии других лиц. Соответствующее видео попало в интернет, - говорят в региональном Следственном комитете.

Второй эпизод относится к марту 2019 года. Силовики выяснили, что Наталья Б. разместила у себя на страничке в интернете пост с нецензурным выражением в отношении сотрудника регионального Следственного комитета.

Суд признал женщину виновной по обоим эпизодам: за оскорбление судьи ее приговорили к 280 часам обязательных работ, но от наказания освободили из-за того, срок давности привлечения у ответственности за преступление 2018 года уже истек. А вот за нецензурное высказывание в адрес следователя ей, вероятно, придется отправиться на обязательные работы - суд назначил ей 160 часов.

Вступил ли приговор в законную силу или стороны будут их обжаловать, пока не известно.