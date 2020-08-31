Бизнес по-женски: в Самаре организовали обучение для женщин-предпринимателей

Обучение вызвало неподдельный интерес участниц Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре проходит обучение для женщин-предпринимателей. Проект «Женский бизнес» стартовал 17 августа. До 3 сентября участницы посетят 9 лекций от ведущих бизнес-экспертов страны. Так, например, в качестве преподавателей для развивающих свое дело самарчанок выступили известный бизнес-тренер и автор курсов по продвижению своего бренда Ксения Ульянова, основатель консалтинговой компании «PRO бизнес» Татьяна Винокурова, победитель конкурса «Молодой предприниматель России 2019», сооснователь спортклуба CrossBox Дарина Дегавцова и многие другие.

31 августа участниц ждали лекция и практические занятия от известного психолога, эксперта Первого канала Натальи Бешлиу.

- Я рассказала участницам, как определять типажи людей, - прокомментировала Наталья Бешлиу. – Это очень важно, чтобы правильно выстроить коммуникацию, сделать ее более быстрой и эффективной. Такое умение пригодится участницам и в повседневной жизни. Все теоретические знания дополним практическими – их участницы будут выполнять на практике в реальной жизни на основе своего бизнеса.

Участницы по достоинству оценили программу.

- О семинаре я узнала случайно, но не пожалела, что записалась, - признается владелица загородного конного клуба Анна Косырева. – За эти две недели узнала массу всего интересного и полезного и уже начала применять эти знания на практике. Например, начала разбираться с финансами, строить сеть нетворкинга, перестраивать работу в социальных сетях. Все спикеры – практикующие тренеры, они очень хорошо понимают специфику и проблемы малого бизнеса. Это очень важно – чувствовать поддержку, понимать, что ты не один.

Проект «Женский бизнес» проводится в регионе уже второй год подряд. В прошлом году лекции и семинары оказались очень востребованы у представительниц прекрасного пола, и проект решили повторить. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов уверен: предпринимателям важно развиваться, постоянно повышать уровень своих компетенций, и «Женский бизнес» позволяет это делать.

- Мы делаем серьезный упор на образовательную поддержку представителей малого и среднего бизнеса: регулярно проводим вебинары, прямые эфиры в соцсетях, обучающие курсы с участием опытных бизнес-экспертов регионального и федерального уровней, - пояснил Дмитрий Богданов. - Мы разрабатываем программы как для начинающих, так и для более опытных предпринимателей, самозанятых граждан и даже школьников, стремящихся познакомиться с основами создания и ведения бизнеса.

Узнать о предстоящих мероприятиях можно на едином портале для предпринимателей Mybiz63.ru. Здесь же представители малого и среднего предпринимательства могут подобрать актуальный для себя вебинар или курс, подать заявку и совершенно бесплатно принять в нем участие.

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской области проходит под контролем губернатора Дмитрия Азарова. В своем послании он отмечал, что регион перевыполнил плановое задание по численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на тысячу человек. Сегодня в этой сфере трудится 468 555 человек, и далее темпы необходимо наращивать: популяризация предпринимательства в области - важная часть региональной стратегии лидерства.