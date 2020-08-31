Блиц-опрос, квест и встреча с ректором: что ждать от 1 сентября в Самарском университете

Самарские студенты готовятся приступить к учебе Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Самарский университет День знаний отметит в новом формате, его онлайн трансляция будет вестись сразу в трех группах соцсети "ВКонтакте". А лично поучаствовать в мероприятии в офлайн режиме смогут около 2,5 тысяч первокурсников, плюс 200 студентов-кураторов.

Линейка начнется в 10 утра. Первым в прямой эфир выйдет ректор Самарского университета Владимир Богатырев, и у студентов будет возможность задать ему самые разные вопросы. Далее ожидается интеллектуальная разминка в формате онлайн-блиц-опроса, после чего День знаний плавно "перетечет" в офлайн режим.

В 11 до 18.30 на территории кампуса первокурсники будут проходить квест "Первый шаг". Кураторы выдадут участника игры так называемые чек-листы, сверяясь с ними, студенты будут проходить от станции к станции и заодно знакомится с университетом и кампусом. Ожидается участие около сотни группы не более 25 человек в каждой. Чтобы игра прошла без вреда для здоровья, дистанцию вынесли на свежий воздух.

Напомним, по данным синоптиков, 1 сентября будет малооблачным и жарким: предполагается, что воздух прогреется до +32 градуса, никаких осадков не прогнозируется, в городе будет дыть юго-западный ветер.

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